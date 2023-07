Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 11. Juli, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Rheiderlandstr. in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, als ein schwarzer Audi A3 vom Deverweg kommend auf die Rheiderlandstr. in Richtung Wener auffahren wollte. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Rheiderlandstr. kam es zu einer leichten Kollision mit einem grauen Skoda, der die Rheiderlandstr. in gleicher Richtung befuhr. Dadurch wurde der Skoda beschädigt und es entstand ein Sachschaden von etwa 150 EUR. Der Audi entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Audi machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell