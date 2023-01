Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle eines Pkws in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Nordenham beabsichtigten am Montag, 23. Januar 2023, um 18.45 Uhr, einen Mercedes in der Werftstraße in Nordenham zu kontrollieren.

Da sie den Pkw im Begegnungsverkehr gesehen hatten, mussten sie den Streifenwagen wenden. Noch bevor die Beamten dem Fahrer Haltezeichen geben konnten, beschleunigte dieser seinen Pkw und entfernte sich mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h über die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtsüden. Zwischenzeitliche Aufforderungen zum Halten ignorierte er dabei.

Schließlich hielt er in der Straße "Hoher Weg" an. Der 36-jährige Mann aus Nordenham war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, mit der Kontrolle nicht einverstanden und zeigte ein aggressives Verhalten. Als er mit erhobenen Händen auf die Beamten zuging, wurde er zu Boden gebracht, blieb aber unverletzt. Er zeigte Anzeichen, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test zeigte den möglichen Konsum von Cannabis an. Im Pkw saßen zudem zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, die ohne erforderliche Kindersitze befördert wurden.

Gegen den 36-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ein Arzt musste eine Blutprobe entnehmen.

