POL-PDNW: Von der Fahrbahn abgekommen

Grünstadt (ots) - Am vergangenen Montagnachmittag kam es zu einem Trickdiebstahl auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Die 55-jährige Geschädigte lud ihre Einkäufe auf dem dortigen Parkplatz in den Kofferraum ihres Cabrios ein, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Die Geschädigte drehte sich ...

Ein Dokument

mehr