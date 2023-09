Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung BAB 650 nach schwerem Motorradunfall

Ruchheim (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023, kam es gegen 10:15 Uhr auf der BAB 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Bereich der Anschlussstelle Ruchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die BAB 650 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Ruchheim fuhr ein 36-Jähriger mit seinem BMW auf die rechte Fahrspur der Hauptfahrbahn auf. Anschließend wollte er umgehend auf die linke Fahrspur wechseln um ein Überholmanöver durchzuführen. Hierbei übersah er den mit hoher Geschwindigkeit vorfahrtsberechtigen Motorradfahrer. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zur Kollision, woraufhin der Motorradfahrer in die Mittelleitplanke prallte und sich anschließend mehrfach überschlug. Das Motorrad blieb erst 140 Meter nach der Anstoßstelle liegen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungsdienst in eine Unfallklinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 19.000 EUR. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis 11:47 Uhr vollständig gesperrt.

