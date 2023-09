Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Verbandsgemeinde Leiningerland - Zeugen gesucht!

VG Leiningerland (ots)

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Verbandsgemeinde Leiningerland zur Anzeige gebracht.

Obersülzen - Am Donnerstag, dem 07.09.2023, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr - 16:45 Uhr, die Hauptstraße in Obersülzen. Auf Höhe der Einmündung in den Neuweg touchierte das unbekannte Fahrzeug dann die Regenrinne eines sich dort befindlichen Wohnhauses und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hierbei entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Kirchheim a.d.W. - Am Samstag, dem 09.09.2023, beobachtete gegen 20:45 Uhr eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wie ein 76-jähriger Fahrzeugführer auf dem Mitfahrerparkplatz in Kirchheim a.d.W., ein dort ordnungsgemäß parkendes Auto beim Vorbeifahren touchierte und seine Fahrt fortsetzte. Anschließend schilderte die Unfallzeugin der Polizei das Geschehene, sodass der Unfallverursacher letztlich ermittelt werden konnte. Dem Unfallverursacher droht nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.

Neuleiningen - Bereits am Montag, dem 28.08.2023, ereignete sich im Bereich des Besucherparkplatzes der Burgschänke in der Kirchengasse, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr - 23:00 Uhr, ebenfalls eine Verkehrsunfallflucht, bei dem ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren ein parkendes Auto beschädigte. Ein verantwortlicher Fahrzeugführer konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Fall Sie Hinweise zur Tat vom 28.08.23 oder vom 07.09.2023 haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell