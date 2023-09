Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Vereinsheim

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 06.09.2023 (ca. 21:30 Uhr) bis zum Freitag, dem 08.09.2023, (ca. 16:00 Uhr), ist es zu einem Einbruch ins Boule-Vereinsheim der TSG 1861 Grünstadt (Rudolf-Harbig-Anlage) in der Uhlandstraße in Grünstadt gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Lagerraum des Vereinsheimes in welchem lediglich Getränke und Boule-Kugeln gelagert werden. Es wurden glücklicherweise keine Wertgegenstände durch die Täter entwendet. Sollten Sie in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sie sich bitte ihrer örtlichen Polizeiinspektion.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell