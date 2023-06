Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Zahnarztpraxis sowie Firmeneinbruch

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag 13:30 Uhr und Samstag 08:20 Uhr Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in Karlsruhe-Durlach.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffneten die Einbrecher gewaltsam das Schloss an der Eingangstür, um in die Praxis in der Liebensteinstraße zu gelangen. Die Diebe durchsuchten diverse Räume und Schränke und entwendeten einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Bislang ebenfalls unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag, 15:30 Uhr und Samstagmorgen, 10:00 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude in der Straße Am Hubengut in Karlsruhe-Neureut. Anschließend durchwühlten sie nahezu sämtliche Kartons, Schränke und Schubladen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen die Eindringlinge Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell