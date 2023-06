Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Freitagnachmittag auf bislang unbekannte Weise Zutritt in eine Wohnung in der Karlsruher Nordweststadt.

Zwischen 15:30 Uhr und 21:15 Uhr gelangten die Eindringlinge in die Wohnung im 3. Obergeschoss in der August-Bebel-Straße. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schubladen und nahmen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

In Wolfartsweier drangen am Samstagabend in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr ebenfalls bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Albert-Einstein-Straße ein. Auch hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einem Geldbeutel sowie diverse Schlüssel.

Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in Verbindung zu setzen

Sigrid Lässig, Pressestelle

