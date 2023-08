Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Langerfeld mit hohem Sachschaden - Vier Personen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 06.08.2023 um 20:30 Uhr, kam es auf der Jesinghauser Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem BMW M4 auf der Jesinghauser Straße in Richtung Schwelm. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve hinter der Einmündung zur Kohlenstraße in den Gegenverkehr. Dort stieß der BMW frontal mit einem entgegenkommenden Ford Galaxy eines 38-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenprall erlitten die beiden Fahrzeugführer und der 29-jährige Beifahrer im Ford leichte Verletzungen. Ein 42-jähriger Insasse des Ford Galaxy verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 75.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Jesinghauser Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ar)

