POL-W: W Unfall in Heckinghausen - Vier Kinder verletzt

Wuppertal (ots) - Am 01.08.2023 kam es gegen 19:30 Uhr auf der Spieckerheide in Langerfeld-Beyenburg zu einem Unfall, bei dem sich ein 30-jähriger, vermutlich alkoholisierter Fahrer, leicht verletzte. Der 30-Jährige fuhr mit einem VW in Richtung Radevormwald, als er von der Straße abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Der ...

