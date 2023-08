Polizei Wuppertal

POL-W: W - VW Crafter kommt von Fahrbahn ab - Fahrer flüchtet - Verdacht der Alkoholisierung

Wuppertal (ots)

Am 01.08.2023 kam es gegen 19:30 Uhr auf der Spieckerheide in Langerfeld-Beyenburg zu einem Unfall, bei dem sich ein 30-jähriger, vermutlich alkoholisierter Fahrer, leicht verletzte. Der 30-Jährige fuhr mit einem VW in Richtung Radevormwald, als er von der Straße abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Der Fahrer flüchtete vor Eintreffen der Polizei fußläufig von der Örtlichkeit. Polizeibeamte trafen den Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift an. Es entstand der Verdacht, dass er während des Unfalls alkoholisiert gewesen sein könnte. In der Folge nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell