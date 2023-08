Polizei Wuppertal

POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung nach Sexualdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

In den späten Abendstunden des 01. Mai 2023 kam es zwischen 23.20 und 23.30 Uhr am Schwarzen Weg in der Nähe der Tiergartenstraße in Wuppertal zu einem Sexualdelikt zum Nachteil eines Mannes. Ein 35-Jähriger joggte auf dem Schwarzen Weg. Gegenüber der Polizei gab er später an, in Höhe der Tiergartenstraße von drei bislang unbekannten Tätern in den dortigen Fußweg gedrängt worden zu sein. Unter dem Vorhalt eines Cuttermessers sei er bedroht, festgehalten und mit dem Messer leicht verletzt worden. Im weiteren Verlauf habe man ihn unter Vorhalt des Messers zur Ausführung des Oralverkehrs gezwungen. Nachdem ein vorbeifahrender Radfahrer die Situation bemerkte, flüchteten die drei Täter. Zwei können wie folgt beschrieben werden. Täter 1: - männlich - ca. 185-190 cm groß - ca. 40-50 Jahre alt - blonde Haare - muskulös, kräftig aber nicht durchtrainiert - "Stirnwulst", kräftige Augenbrauen, leicht schiefe Nase - dunkelblaue Arbeitsjacke mit Brusttasche(n) und einem Leuchtstreifen sowie Reflektorstreifen unterhalb der Brust, dunkelfarbene Arbeitshose mit Seitentaschen, dunkle Arbeitssicherheitsschuhe - ungepflegte Erscheinung, Schriftzeichen (vermutlich kyrillisch) auf den Fingerknochen der rechten Hand Täter 2: - männlich - ca. 175-180 cm groß - ca. 18-22 Jahre alt - schwarze, seitlich kurz rasierte, Haare - gebrochene deutsche Sprache - schwarze "Softshelljacke oder Trainingsanzugjacke", schwarze Trainingshose mit seitlichen, weißen Applikationen an den Beinen, möglicherweise Schriftzug "Reebok", schwarze Sneakers mit dicker weißer Sohle - mitgeführtes Cuttermesser Die Phantombilder können unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/111416 Die Polizei nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der 0202/284-0 entgegen, die zur Ergreifung der Tatverdächtigen führen.

