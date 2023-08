Polizei Wuppertal

POL-W: Wuppertal - Drohung mit Messer ruft Einsatz von Spezialeinheiten auf den Plan

Wuppertal (ots)

Heute (03.08.2023), gegen 17:50 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Wuppertal den Hinweis auf eine Bedrohung in der Wiesenstraße in Wuppertal. Hier bedrohte laut Zeugenaussagen ein zunächst Unbekannter bei Streitigkeiten eine dreiköpfige Personengruppe mit einem Messer. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Geschädigten sowie der Tatverdächtige bereits vom Tatort entfernt. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser in ein Haus in der Wiesenstraße flüchtete. Angeforderte Spezialeinheiten gelangten im weiteren Einsatzverlauf in die Wohnung und konnten den 23-Jährigen festnehmen. Da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde der Polizeibekannte zwecks Untersuchungen in eine Spezialklinik verbracht. Verletzt wurde niemand, die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Während des polizeilichen Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Wiesenstraße.

