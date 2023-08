Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 05.08.2023 um 13:25 Uhr, kam es auf der Kreuzung Merscheider Straße und Bebelallee zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer (67) erlitt schwere Verletzungen. Ein 19-jähriger hielt mit seinem Dacia Sandero an der Ampel auf der Linksabbiegerspur an der Kreuzung Merscheider Straße und Bebelallee. Als die Ampel auf Grün umsprang, wollte der Dacia-Fahrer nach links in die Bebelallee einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit der Brixton Crossfire eines 67-jährigen Solingers. Der Mann fuhr auf der Merscheider Straße in Richtung Kamper Straße. Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell