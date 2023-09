Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung der Ausfahrt Ludwigshafen-Maudach/Mutterstadt-Zentrum (B9) wegen eines brennenden Fahrzeuges.

Bild-Infos

Download

Mutterstadt (ots)

Am Montag, den 11.09.2023, um 16:35 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation durch die integrierte Rettungsleitstelle ein brennender Kleintransporter auf der B9 in Richtung Speyer, in der Ausfahrt Ludwigshafen Maudach/Muttertstadt-Zentrum mitgeteilt. Seitens der Rettungsleitstelle wurde daraufhin unmittelbar die Feuerwehr Mutterstadt zur Brandbekämpfung alarmiert. Durch die Beamten der Polizeiautobahnstation musste die Ausfahrt Ludwigshafen-Maudach/Mutterstadt für die Dauer der Löscharbeiten, sowie zur anschließenden Bergung des Fahrzeugs bis ca. 18.30 Uhr komplett gesperrt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es während der Fahrt bei dem betroffenen Fahrzeug, einem Peugeot Partner, zu Motorenproblemen. Dies führte zunächst zu einem Brand im Motorraum. Als der 40jährige Fahrer dies bemerkte, brachte er sein Fahrtzeug in der Ausfahrt, an welcher er eh von der B9 abfahren wollte, zum Stehen. Der 40jährige Fahrer und sein 35jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug noch gefahrlos verlassen, bevor sich das Feuer ausbreitete und schließlich den ganzen Kleintransporter in Brand setzte.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem wurde den Brand der Fahrbahnbelag leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 10000 Euro. Neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim war die Feuerwehr Mutterstadt, sowie die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell