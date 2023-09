Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

Bild-Infos

Download

Neuleiningen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 56 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag (11.09.2023) gegen 18:20 Uhr. Dieser befuhr die Tiefenthaler Straße in Richtung Sausenheim, als ein 67 Jahre alter Autofahrer, der entgegengesetzt fuhr, nach links in die Mittelgasse abbiegen wollte. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Pkw-Lenker den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell