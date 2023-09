POL-NB: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Waren

In der Nacht vom 12.09.2023 zum 13.09.2023 wurde im Mühlenweg in 17192 Groß Gievitz ein Zigarettenautomat entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter am 13.09.2023 gegen 04:00 Uhr den Zigarettenautomaten gewaltsam vom Ständer abgeflext und entwendet. Dieser wurde zum Waldweg hinter dem Sportplatz in Groß Plasten gebracht, gewaltsam geöffnet und dessen Inhalt entwendet. Zum jetzigem Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, wie viel Bargeld und wie viele Zigaretten entwendet wurden. Insofern kann auch zur Höhe des Sachschadens derzeit noch nichts gesagt werden.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer am 13.09.2023 gegen 04:00 Uhr in der Ortschaft Groß Gievitz oder am Waldweg in Groß Plasten auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder www.polizei.mvnet.de.

