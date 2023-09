Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ergänzung zu dem tödlichen Verkehrsunfall zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel

Lemberg (ots)

Am Sonntag (10. September 2023) ereignete sich auf der Landstraße 487 ein tödlicher Verkehrsunfall (wir berichteten: https://s.rlp.de/IEPyQ). In diesem Zusammenhang kursiert im Internet und über Messengerdienste ein Video, das auch der Polizei vor-liegt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wir weisen darauf hin, dass das Teilen des Videos strafbar sein könnte. |pdps

