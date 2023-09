Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Möbel Martin

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, zwischen 15:15 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Möbel Martin in der Wilkstraße geparkten schwarzen Audi Avant. An der beschädigten Frontstoßstange konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06332-976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell