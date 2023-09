Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberische Erpressung

Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 11.09.2023 kam es gegen 11:30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung im Außenbereich der Hallplatz-Galerie. Ein 23-jähriger Passant wurde dort von den beiden 30- und 40-jährigen Tätern zunächst angesprochen und aufgefordert sein Bargeld herauszugeben. Als dieser die Herausgabe jedoch ablehnte, hielt einer der Täter dem Geschädigten ein Messer an den Kopf. Daraufhin übergab der Geschädigte den Tätern sein Bargeld, sein Handy, sowie weitere Wertgegenstände. Die beiden Täter ließen nun von ihm ab, so dass der Geschädigte von der Örtlichkeit flüchten und die Polizei verständigen konnte. Sofort entsendete Polizeikräfte konnten die beiden Täter noch am Tatort feststellen und -nehmen. Das entwendete Diebesgut im Gesamtwert von ca. 1000 Euro konnte bei den beiden Männern aufgefunden werden. Da beide Täter offensichtlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss standen, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Anschließend kamen sie auf richterlichen Beschluss in Untersuchungshaft. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde keiner der Beteiligten verletzt, auch besteht keinerlei Beziehung zwischen dem Geschädigten und den Tätern. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell