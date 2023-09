Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt, u.a.

Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 11.09.2023 gegen 20:00 Uhr deckte eine Polizeistreife bei der Verkehrskontrolle eines dunklen Mercedes in der Stettinstraße gleich mehrere Straftaten auf. Der 44-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem konnten Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch der schwarze Mercedes zugelassen, bzw. versichert war. Die an dem PKW angebrachten ZW-Kennzeichen waren zuvor auf dem Gelände eines Autohauses in der Ixheimer Straße an einem Toyota Aygo entwendet worden. Beide Kennzeichen wurden sichergestellt, ebenso der Fahrzeugschlüssel des Mercedes, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Immerhin konnte der Fahrer einen Besitznachweis über den Mercedes vorlegen. Ein Strafverfahren mit mehreren Verstößen wurde eingeleitet. |pizw

