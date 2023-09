POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl Am Wasserturm

Pirmasens (ots) - Am Montag, um 09:02 Uhr, befuhr ein gelber Opel Tigra die Adlerstraße aus Richtung Kirchbergstraße kommend in Richtung Bitscher Straße. An der Kreuzung zur Bitscher Straße bog er verbotswidrig und in einem zu engen Bogen nach links in diese ab, sodass er mit seiner linken Fahrzeugfront mit einer auf einer Verkehrsinsel befindlichen, rot-weißen Warnmarkierung kollidierte. Das Verkehrszeichen wurde ...

mehr