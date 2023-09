Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Bitscher Straße

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 09:02 Uhr, befuhr ein gelber Opel Tigra die Adlerstraße aus Richtung Kirchbergstraße kommend in Richtung Bitscher Straße. An der Kreuzung zur Bitscher Straße bog er verbotswidrig und in einem zu engen Bogen nach links in diese ab, sodass er mit seiner linken Fahrzeugfront mit einer auf einer Verkehrsinsel befindlichen, rot-weißen Warnmarkierung kollidierte. Das Verkehrszeichen wurde dadurch verbogen und beim PKW rissen der vordere Innenradlauf, das linke Tagfahrlicht sowie weitere Karosserieteile ab. Der Fahrer hielt anschließend an, aktivierte die Warnblinkanlage, wartete kurz und fuhr anschließend über die Schillerstraße davon.

Ein Zeuge beschrieb das Tatfahrzeug. Über die abgerissenen Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich um einen Opel Tigra handelt, der wahrscheinlich ein HOM-Kennzeichen trug. Der Fahrer soll circa 35 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkle kurze Haare. Drei männliche Jugendliche hätten noch Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt, sich dann aber entfernt.

Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere die drei jungen Männer, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

