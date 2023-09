Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bundenthal (ots)

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad BMW die Landesstraße 478 von Niederschlettenbach kommend in Fahrtrichtung Bundenthal. Im Begegnungsverkehr, in einer Rechtskurve kam es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden PKW Mercedes-Benz. Der Motorradfahrer konnte sein Krad noch bis zum Stillstand abbremsen, stürzte anschließend im Stand auf die rechte Seite. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereist und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 7000.- Euro. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell