Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schulwegüberwachung Beginn Schuljahr 2023/2024

Zweibrücken (ots)

Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat zu Beginn des neuen Schuljahres 2023/2024 (KW 36) verstärkt Kontrollen an Grundschulen in ihrem Dienstgebiet durchgeführt. Hierbei stand die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen und die Insassensicherheit im Vordergrund.

Insgesamt konnte man hier ein positives Resümee ziehen.

Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die Geschwindigkeit und die Schüler waren vorschriftsmäßig im Fahrzeug gesichert. Jedoch galt dies leider nicht für alle Verkehrsteilnehmer und so mussten an diversen Grundschulen leider auch Verwarnungen wegen nicht eingehaltener Geschwindigkeit und Verstößen im Zusammenhang mit der Sicherung von Schülern im Fahrzeug verhängt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, sich ganzjährig, insbesondere im Umfeld von Schulen und Kindergärten an die Geschwindigkeit zu halten, den Kindern rücksichtsvoll zu begegnen und so den Schulweg sicher zu gestalten. |pizw

