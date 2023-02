Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Die Polizei warnt: Diebstahl von Kabeln und Maschinen

Bingen (ots)

Bingen, 02.02., Am Ockenheimer Graben, 00:37 Uhr. Vermutlich mehrere Täter öffneten den Bauzaun einer Baufirma, um auf das Firmengelände zu gelangen. Sie beschädigten dort Bewegungsmelder, Kameras und verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Garage, einen Überseecontainer und in das Hauptlager der Firma. Laut Aussage der Mitarbeiter wurden mehrere Tonnen Kabel und diverse Arbeitsmaschinen entwendet. Die Polizei warnt, dass in Zukunft mit weiteren ähnlich gelagerten Diebstahl-Versuchen zu rechnen ist und bittet, auf der Hut zu sein und Verdächtiges zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell