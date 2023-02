POL-PIBIN: Erfolgreich gescheiterter Enkeltrick-Betrug

Bingen (ots) - Bingen, 30.01., Dromersheimer Chaussee, 22:46 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Stadtmitte, als ihnen Quad entgegenkam. Die Streife wendete und fuhr diesem nach. Als der Fahrzeugführer anhielt, um sein Vierrad in einem Hof zu parken, konnte er kontrolliert werden. Auf die Aufforderung, seine Papiere auszuhändigen, gab er an, ...

mehr