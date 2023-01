Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Bingen (ots)

Bingen, 30.01., Dromersheimer Chaussee, 22:46 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Stadtmitte, als ihnen Quad entgegenkam. Die Streife wendete und fuhr diesem nach. Als der Fahrzeugführer anhielt, um sein Vierrad in einem Hof zu parken, konnte er kontrolliert werden. Auf die Aufforderung, seine Papiere auszuhändigen, gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Daraufhin wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis belehrt. Des Weiteren bemerkten die Polizisten seinen Atemalkohol und er wies deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums auf, was ein Test bestätigte. Der Beschuldigte wurde auch diesbezüglich belehrt und gab daraufhin den Konsum verschiedenster Substanzen zu. Man brachte ihn zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell