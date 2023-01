POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Bingen, Wilhelmstraße, 17.01., 19:00 Uhr - 19.01., 10:00 Uhr

Bingen (ots) - Im Zeitraum vom Montag, den 23.01.2023 um 17:15 Uhr und Donnerstag, den 26.01.2023 um 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bingen am Rhein in der Nostadtstraße. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Pkw vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. ...

