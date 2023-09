Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mutmaßliches Autorennen zweier alkoholisierter Fahrer auf der Ruhbank, später in der Zweibrücker Straße - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 18:35 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sich ein roter Skoda und ein dunkler Audi auf der Ruhbank in Fahrtrichtung Innenstadt ein Rennen liefern würden. An der Ampel Lemberger Straße/Volksgartenstraße konnten beide Fahrzeuge kontrolliert werden. Der Skoda war besetzt mit einem 24-jährigen Mann aus Pirmasens und dessen Lebensgefährtin. Der Audi war besetzt mit einem 33-jährigen Mann aus Speyer und dem 4-jährigen Sohn des Paares aus dem Skoda. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab Werte von 1,82 und 1,69 Promille für die beiden Fahrer. Der Mann aus Speyer hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Nach der Entnahme der Blutproben wurde die beiden Männer wieder entlassen. Der Führerschein und beide Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Schlüssel wurden später an berechtigte Personen wieder ausgehändigt.

Gegen 23:20 Uhr fuhr der Fahrer des dunklen Audi an der Aral-Tankstelle in der Zweibrücker Straße mit quietschenden Reifen los, als er den sich nähernden Streifenwagen erkannte. Auf Anhaltzeichen wurde zunächst nicht reagiert und man versuchte, sich der Kontrolle mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Zweibrücker Straße in Richtung Innenstadt zu entziehen. Erst in Höhe Zweibrücker Straße 30 hielt der Audi an. Fahrer und Beifahrer wurden auf dem Gehweg gefesselt. Es handelte sich bei dem Fahrer wieder um den 33-jährigen Mann aus Speyer. Der Beifahrer war der vorherige Fahrer des Skoda aus Pirmasens. Nunmehr wies der freiwillige Atemalkoholtest 1,98 Promille auf. Der Beifahrer verweigerte den Test. Wie schon am Nachmittag wurden keine weiteren Angaben gemacht. Nach erneuter und freiwilliger Blutprobe beim Fahrer wurden beide entlassen. Der Audi wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen mehrerer schwerwiegender Straftaten ermittelt, weshalb die Polizei Zeugen, die eine Aussage zum Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge am frühen Abend machen können, darum bittet, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell