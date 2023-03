Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Dessous Geschäft (26.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr sind Unbekannte in ein Verkaufsgeschäft für Damenuntermoden in der Rathausstraße eingebrochen. Die Täter wendeten brachiale Gewalt an und gelangten so in die Verkaufsräume, wo sie hochwertige Damenbademode und -unterwäsche stahlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

Übrigens:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 /601-253 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell