Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, den 12.09.2023, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn (BAB) 8 bei Zweibrücken ein tragischer Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 78-jährige Fahrerin mit ihrem VW Touran die BAB 8 in Fahrtrichtung Saarland, als ihr PKW zwischen den Anschlussstellen ZW-Ixheim und ZW-Niederauerbach aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Heck eines Sattelaufliegers kollidierte, der pannenbedingt samt Zugmaschine auf dem Standstreifen stand. Durch den enormen Aufprall wurde der 82-jährige Beifahrer im PKW tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zwecks weiterer Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der 34-jährige Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. Die Autobahn musste in Richtung Saarland voll gesperrt werden, eine Ableitung erfolgt an der AS ZW-Ixheim, eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Zwecks Unfallrekonstruktion wurde ein Unfallgutachter eingeschaltet. Am VW Touran entstand Totalschaden, am Auflieger erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 25000 Euro geschätzt. Zur Bergung der Fahrzeuge muss ein Autokran eingesetzt werden. Wie lange die Vollsperrung anhält, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Bei den beiden Insassen des PKW handelt es sich um ein Ehepaar aus dem Kreis Südwestpfalz. Bei der Ehefrau ergaben sich zunächst keine Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken, 06332 9760 oder per Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. |pizw

