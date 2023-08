Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleusung aufgedeckt - Georgier in Haft - 209 unerlaubt Eingereiste

Vierkirchen, Landkreis Görlitz (ots)

Vom 25. August 2023 bis 27. August 2023 nahm die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf einen Schleuser vorläufig fest und 209 unerlaubt Eingereiste in Gewahrsam. Am Freitagnachmittag wurde durch einen Bürgerhinweis bekannt, dass sich in Thiemendorf und auf der Landstraße zwischen Thiemendorf und Arnsdorf (Gemeinde Vierkirchen) mehrere Personen aufhielten. Die Bundespolizei konnte in dem Bereich 14 Männer, zwei Frauen und fünf Kinder aus der Türkei feststellen. Einsatzkräfte stellten auf einem Waldweg einen festgefahrenen polnischen weißen Transporter fest. Der Fahrer, ein 41-jähriger Georgier, lief in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges ziellos herum. Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern vorläufig festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge nahm der Georgier die Türken in Ungarn auf. Ein Mann und seine Frau saßen während der Fahrt neben ihm. Die restlichen 19 Personen transportierte er auf der Ladefläche seines Transporters. Während der 12-stündigen Fahrt hielt der Georgier nur einmal zum Tanken an. Die Geschleusten durften das Fahrzeug nicht verlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz Untersuchungshaft gegen den georgischen Schleuser an. Am Freitag nahm die Bundespolizei noch weitere 77 Migranten in Gewahrsam. Hierbei handelt es sich um 47 Syrer, 15 Türken, acht Iraker, vier Inder, zwei Afghanen und einen Palästinenser.

Am Wochenende wurden Migranten in zwei größeren sowie in vielen kleineren Gruppen festgestellt. So wurden in den frühen Morgenstunden des Samstags 22 Syrer, ein Libanese und ein Iraker an der Stadtbrücke Görlitz festgestellt. Ebenfalls an der Stadtbrücke wurde eine größere Personengruppe am Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen. Hierbei handelt es sich um 19 Syrer und einen Marokkaner. Bei den weiteren in Gewahrsam genommenen Migranten handelt es sich um syrische (28), sudanesische (9), afghanische (15), irakische (7), bangladeschische (5), ägyptische (4) und einen indischen Staatsangehörigen.

