BPOLI LUD: Schleuser sitzt in Untersuchungshaft

Görlitz (ots) - Die Schleuserin, die am Montag, den 21. August 2023, in ihrem Citroen Jumper 27 Syrer nach Deutschland einschleuste, sitzt in Untersuchungshaft. Gestern Nachmittag ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz gegen die 41-jährige Ukrainerin Untersuchungshaft an. Eine Streife der Landespolizei kontrollierte am Montag in der Robert-Bosch-Straße in ...

