Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Hornbach (ots)

In der Nacht von Montag, den 11.09.2023, 20 Uhr auf Dienstag, den 12.09.2023, 7 Uhr wurden in der Brenschelbacher Straße die beiden PS-Kennzeichen eines roten Toyota Aygos entwendet. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt in einer Hofeinfahrt abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache oder zur Ermittlung eines Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell