Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, den 12.09.2023, gegen 17:40 Uhr wurde die Polizei Zweibrücken über eine Person informiert, welche in ihrem Fahrzeug sitzt und schläft. Der 65-jährige konnte im Anschluss von einer Polizeistreife auch wie beschrieben auf dem Fahrersitz angetroffen werden. Durch die Polizeibeamten wurde dann jedoch festgestellt, dass der Herr nicht nur schlief, sondern auch stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unterhalb der drei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Verkehrsteilnehmer zuvor bereits unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen hatte, dann jedoch aufgrund von einsetzender Müdigkeit einen Parkplatz aufsuchte. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung sichergestellt. |pizw

