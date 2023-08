Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Snack-Automat aufgebrochen/ Versuchter Einbruch in Firma

Kierspe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Snackautomaten an der Tankstelle an der Volmestraße aufgebrochen und Süßigkeiten und Geld gestohlen. Am Mittwoch gegen 4 Uhr fiel einer Nachbarin auf, dass das Licht an dem Automaten nicht mehr leuchtete. Sie schaute genauer hin, sah die Aufbruchspuren und informierte die Polizei. Offenbar wurden der Automat aufgehebelt, die Warenfächer herausgerissen und geleert und der Geldspeicher mitgenommen. Die Polizeibeamten verfolgten die Spur der Chips- und Taco-Tüten, die über den Gehweg der Volmestraße führte, und sicherte Spuren. Außerdem wurde der Automatenbetreiber informiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

Zwischen Freitag vor einer Woche (18. August) und Mittwochmorgen gab es einen Einbruchversuch an der Waldheimstraße. Unbekannte versuchten ein Fenster an der Rückseite einer Firma zu öffnen. Weil jedoch unmittelbar hinter dem Fenster eine Maschine steht, konnten sie nicht in das Gebäude klettern. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

