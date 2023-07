Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der Enneper Straße

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag, 13.07.2023, fuhr ein 20-Jähriger gegen 21:50 Uhr auf seiner Suzuki die Enneper Straße aus Richtung Gevelsberg kommend entlang. Als eine 27-jährige Hagenerin von einem Tankstellengelände nach links in Richtung Gevelsberg abbog, kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer prallte in die Fahrerseite des Seats und stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Unfallaufnahmeteam der Essener Polizei unterstützte die Hagener Beamten. Die Enneper Straße wurde während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat klärt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte. In diesem Zusammhang sucht das Verkehrskommissariat eine Zeugin in einem dunklen Renault, die sich um die 27-Jährige vor Ort gekümmert hat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell