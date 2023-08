POL-MK: Einstellung der Vermisstensuche in Iserlohn

Iserlohn (ots) - Eine 59-jährige Iserlohnerin erhielt am Montagmittag einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese gab an, dass sie von einer Gewinnspielfirma sei und die 59-Jährige einen Audi gewonnen habe. Um den Preis zu erhalten müsse die Geschädigte allerdings zunächst "Google-Play-Karten" (online basierte Wertgutscheine) kaufen, um die anfallenden Mehrkosten zu decken. Die 59-Jährige kaufte Wertkarten in Höhe von 1000 Euro und gab die Codes zum Einlösen ...

