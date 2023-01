POL-PPRP: Erneut betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz 1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.01.2023 https://s.rlp.de/1u9r2 Nach dem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Friedensstraße in Ludwigshafen am 02.01.2023, bei dem ein 70-jähriger Bewohner verstarb, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen ...

mehr