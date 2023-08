Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug mit Gewinnspiel

Iserlohn (ots)

Eine 59-jährige Iserlohnerin erhielt am Montagmittag einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese gab an, dass sie von einer Gewinnspielfirma sei und die 59-Jährige einen Audi gewonnen habe. Um den Preis zu erhalten müsse die Geschädigte allerdings zunächst "Google-Play-Karten" (online basierte Wertgutscheine) kaufen, um die anfallenden Mehrkosten zu decken. Die 59-Jährige kaufte Wertkarten in Höhe von 1000 Euro und gab die Codes zum Einlösen telefonisch an die vermeintliche Gewinnspielfirma weiter. Als die Firma weitere Kartencodes für einen angeblich doppelten Gewinn forderte, wurde die Geschädigte misstrauisch und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Lassen Sie sich auf keinen Fall für angebliche Gewinne auf Zahlungsforderungen ein. (schl)

