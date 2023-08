Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Technische Kontrollen an Umleitungsstrecke

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstag führten mehrere Teams des Verkehrsdienstes, zwischen 06:30 und 14:00 Uhr, im Bereich der Umleitungsstrecke technische Kontrollen an Fahrzeugen durch.

In der ersten Betrachtung vor Ort zeigten sich bei zwei in Deutschland zugelassenen Kleintransportern verkehrsgefährdende Mängel, die gutachterlich bestätigt und zur sofortigen Stilllegung der jeweiligen Fahrzeuge führte. Vorrangig fielen erhebliche Korrosionsmängel auf, die zur Durchrostung tragender Teile führten. Zudem wurden deutlich zu geringe Kräfte in den jeweiligen Bremsanlagen festgestellt. Insgesamt wiesen beide Transporter jeweils mehr als 50 dokumentierte Mängel auf. In einem Fall hatte eines der Fahrzeuge erst im November des Vorjahres eine Hauptuntersuchung "ohne Mängel" absolviert.

Ferner wurden an 5 Lkw unzureichend gesicherte Ladung entdeckt und mit einer Anzeige geahndet. In 2 Fällen davon musste zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben werden, weil es sich um ausländische Fahrzeugführer handelte.

5 Verstöße gegen Abfall- und Gewerbevorschriften wurden zur Anzeige gebracht.

2 Fälle der Benutzung von Smartphones während der Fahrt waren zu ahnden. Der Regelbußgeldsatz hierfür beträgt 100 Euro.

Ein Kennzeichenmissbrauch und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden als Strafanzeige verschriftlicht.

Bereits zu Dienstbeginn wurde ein Fahrzeugführer aus Essen einer Kontrolle unterzogen, der in jüngerer Vergangenheit bereits zwei Mal wegen des Einflusses von Betäubungsmitteln (Cannabis) beim Führen eines Kfz festgestellt wurde. Auch am gestrigen Tag zeigte er drogentypische Auffälligkeiten, die eine erneute Blutprobe mit den notwendigen Folgemaßnahmen nach sich zogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein überlautes Motorrad (Harley-Davidson) wurde auch bereits im Berufsverkehr unweigerlich wegen der lauten Abgasgeräusche wahrgenommen. Eine durchgeführte Geräuschpegelmessung ergab eine erhebliche Überschreitung der gänzlich unzulässigen und manipulierten Abgasanlage. Diese wurde wegen der bestehenden Beweiseignung sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell