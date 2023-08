Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Arnsberg und Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Festnahme nach Brandserie in Lendringsen

Menden (ots)

Im Nachgang zu einer erneuten Brandstiftung an einer Gartenhütte "Oberm Rolande" konnten Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr eine 60-jährige mutmaßliche Täterin vorläufig festnehmen. Sie steht im dringenden Tatverdacht, das aktuelle Feuer gelegt zu haben und auch verantwortlich für weitere Taten zu sein. In ihrer Vernehmung legte sie ein Teilgeständnis ab. Sie wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell