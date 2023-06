BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Lautstarke Beziehungsstreitigkeiten werden gesuchter Frau zum Verhängnis

Hamburg (ots) - "Laut mehreren Zeugenaussagen soll eine Frau (w.41) am 03.06.2023 gegen 21.55 Uhr in einem Metronom-Zug auf der Fahrt vom Hamburger Hauptbahnhof zum Bahnhof Harburg in einem Zugabteil lautstark rassistische Äußerungen getätigt haben." In dem Abteil sollen laut Zeugen auch Fahrgäste mit ...

mehr