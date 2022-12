Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - insgesamt vier PKW beschädigt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Donnerstagabend (08.12.2022) befuhr ein 35-jähriger Otterndorfer gegen 21:45 Uhr die Schleusenstraße in Otterndorf in Richtung Schillerstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte nahezu ungebremst mit einem geparkten PKW. Durch den Unfall wurden zwei weitere PKW aufeinander geschoben und beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurde beim Otterndorfer starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An allen vier PKW entstanden Sachschäden.

