POL-NB: Diebstahl von E-Bikes im LK MSE - Zahlen, Fakten, Hinweise und Tipps

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden im Jahr 2023 bisher 52 E-Bikes entwendet. Dabei ist ein Schaden von mindestens 120.000 Euro entstanden.

36 E-Bikes wurden im Stadtgebiet von Neubrandenburg entwendet. Die anderen 16 E-Bikes haben bislang unbekannte Tatverdächtige aus Waren, Röbel, Neustrelitz und Malchin gestohlen.

In den meisten Fällen nutzten die Täter öffentliche Orte zum Diebstahl. Die Eigentümer stellten ihre teuren E-Bikes z.B. vor Apotheken, dem Ärztehaus, dem Einkaufscentrum oder vor dem Restaurant ab und schlossen diese mit zum Teil sehr wertvollen hochwertigen Schlössern ordnungsgemäß im Fahrradständer an. Die zum Teil auch sehr kurze Abwesenheit nutzten die Täter aus und entwendeten die teuren E-Bikes in Gänze.

Die Diebstahlsanzeigen werden von den örtlich zuständigen Kriminalbeamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg bearbeitet. Dabei ist die Aufklärung sehr schwierig, da es keine Spuren und meist auch keine Zeugen gibt.

Die Polizei rät, dass die althergebrachten mechanischen Sicherungen mittels Fahrradschloss durch elektronische Sicherungen zum Eigentumsschutz ergänzt werden sollten. So sind im Handel eine Vielzahl von Alarmboxen bzw. Fahrradsirenen im Angebot, die bei unberechtigtem Hantieren am Bike für mächtigen Lärm sorgen und so die Täter in die Flucht schlagen können. Als weitere Alternative ist der Einsatz von GPS-Trackern möglich. Generell sollte die Sicherung der E-Bikes am möglichst höchsten Punkt erfolgen, um ein verdecktes Schneiden der Schlösser (dicht am Erdboden) auszuschließen. So entsteht für Täter eine ungünstige Tatgelegenheit.

Die zusätzlichen elektronischen Sicherungen kosten im Vergleich zum E-Bike sehr wenig. Diese könnten zum einen für die Täter abschreckend wirken und zum anderen uns bei der Aufklärung unterstützen. Unser Kollege Torsten Dowe von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle ist unter 0395-5582 5134 oder kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de zu erreichen und berät Sie gern.

