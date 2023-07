LPI-J: Im Graben gelandet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Montagvormittag bekannt wurde, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Bürgel. Die Täterin betrat den Markt in den Sätteln und eignete sich Waren von gut 800,- Euro widerrechtlich an. Im Anschluss entfernte er sich mit einem Pkw Opel in unbekannte Richtung. Da weitere Hinweise zu begangenen Straftaten vorliegen, wo das besagte Fahrzeug involviert ist, laufen ...

