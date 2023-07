Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jungbulle auf Abwegen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gute fünf Stunden beschäftige in der Nacht von Montag auf Dienstag ein entwichener Jungbulle sowohl die Beamten im Saale-Holzland-Kreis als auch der Autobahnpolizei. Vor knapp vier Wochen entwichen zwei Jungtiere von einer Weide in Königshofen. Ein Tier konnte bereits wieder eingefangen werden, das Zweite genießt seitdem seine Freiheit. Gestern Abend sah ein Verkehrsteilnehmer den Jungbullen in der Nähe der Landstraße zwischen Eisenberg und Königshofen. Bei der Absuche des Bereichs, mit Unterstützung der Feuerwehr Eisenberg, konnte der Flüchtige direkt neben der A 9 gesehen werden. Dies hatte eine temporäre Sperrung der Autobahn zur Folge. Jedoch gelang ein Einfangen, auch mit Unterstützung von technischen Mitteln, nicht. Somit ist das Jungtier noch flüchtig. Daher ist in diesem Bereich, vor allem auf der Autobahn, weiterhin Vorsicht geboten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell