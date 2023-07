LPI-J: Trotz Unpassierbarkeit passiert

Apolda (ots) - In der Nacht zum 02. Juli wurde am Topfmarkt in Apolda der Poller eines privaten Parkplatzes gestohlen. Unbekannte haben den Poller, welchen der 82-jährige Eigentümer zur Absperrung seines Parkplatzes angebracht hatte, demontiert und gestohlen. Zeugen, welche den Diebstahl beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

