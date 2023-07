LPI-J: Parkplatzpoller gestohlen

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Opel stellte seinen Wagen am Sonntagmittag am Tankstellengelände in Mellingen ab. Da es der 65-Jährige versäumte sein Fahrzeug ordnungsgemäß zu sicheren, setzte sich dieses eigenständig in Bewegung. Erst die Laterne auf einer Verkehrsinsel stoppte die Fahrt. Nach dem Zusammenstoß waren beide nicht mehr betriebsbereit. Die Laterne nicht und das Auto auch nicht. Dieses musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

